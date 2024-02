Basket LBA 2023 2024 | la 19a giornata su DAZN e Discovery

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sucon Eurosport e il canale in chiaro DMAX c’è il campionato di Serie A di, la LBA: si gioca la 19adi campionato. L’offerta disututtavia non finisce qui: in diretta anche l’Eurolega, l’Eurocup e laball Champions League oltre ai maggiori eventi FIBA con il … L'articolo proviene da Sport in TV.

Tutto ormai pronto per le Frecciarossa Final Eight 2024 che vedranno sfidarsi a Torino, dal 14 al 18 febbraio 2024, Germani Brescia, Umana Reyer Venezia, Virtus ...La Givova Scafati è lieta di annunciare l’ingaggio, fino al termine della stagione, dell’atleta di nazionalità statunitense Gerry Rouce Blakes II. Appena ...L’ex forte giocatore di Milano e Varese, ma anche dell’Italia, oggi commenta le partite in tv: "In Europa facciamo fatica. Prendiamo esempio dal Real: costruisce un gruppo e lo tiene per anni".