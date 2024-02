Basket | la Virtus Bologna batte in rimonta il Partizan Belgrado in Eurolega! Marco Belinelli ed ‘Iffe’ Lundberg protagonisti assoluti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Latorna al successo inDopo due sconfitte consecutive i bolognesino ilnel quarto conclusivo e vincono per 88-84 alla Segafredo Arena, centrando così il sedicesimo sigillo stagionale che ha un peso specifico importantissimo. Le V-nere rimangono così al terzo posto in solitaria dietro alle due battistrada Real Madrid e Barcellona, distanziando le inseguitrici Panathinaikos Atene e Fenerbahce Istanbul.edcon 20 punti ciascuno, insieme ai 12 punti di Isaia Cordinier. Alnon bastano i 22 punti di un mai domo Kevin Punter e 18 di James Nunnally per far saltare ...

