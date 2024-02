Basket femminile | Venezia va a Milano | importanti sfide San Martino-Geas e Ragusa-Campobasso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si avvicina un turno, il 17° della Serie A1 2023-2024, che ha una particolarità: è tutto giocato al sabato. Questo al fine di consentire alle giocatrici che lo necessitano di partire per le rispettive selezioni nazionali. Il prossimo weekend, infatti, vedrà in scena i quattro Preolimpici che determineranno 10 delle 12 partecipanti alle Olimpiadi (già qualificate USA per titolo mondiale detenuto e Francia perché Paese ospitante). FAMILA WUBER SCHIO-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Sabato 3 febbraio, ore 19:30) Il club scledense riparte dal mancato sorriso di Eurolega, con la brutta sconfitta a Valencia che, invece del secondo posto, ha portato in dote il quarto e l’accoppiamento con Praga. Sassari aveva vinto sul campo a Roma, ma il ricorso della Oxygen per la questione di Caterina Fara ha creato i presupposti per il 20-0 a tavolino. All’atto pratico, da una parte c’è la lotta per il ...