Basket | Eurolega | Olimpia Milano crolla contro l’Efes per 79-73

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’perdein una partita persa 79-73. Il match, valido per l’, è uno spettacolo altalenante, conche brilla nel secondo parziale per poire nel terzo. I turchi in rimonta riescono a ribaltare le sorti dell’ine conquistano due importanti punti. Le due squadre scendono in campo provate, pronte per la seconda sfida nell’arco di quarantotto ore. La formazione turca è trascinata da Pleiss, in grado di inanellare un canestro dopo l’altro. Gli errori sono numerosi da entrambe le parti, conche però riesce a mantenere i ritmi avversari. Dopo dieci minuti di gioco, il punteggio è di 15-15. Nel secondo quarto, la squadra ospite riesce a costruire più azioni offensive, con McGruder ...

Il LIVE in DIRETTA di Efes-Olimpia Milano , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Altra trasferta complicata per gli ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Efes-Olimpia Milano , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Altra trasferta complicata per gli ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Efes-Olimpia Milano , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Altra trasferta complicata per gli ... ()

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:12 Sconfitta intanto arrivata per Milano, battuta 79-73 dall’Efes anche in virtù di un terzo quarto da ... ()

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo stasera per il venticinquesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi venerdì 2 febbraio al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul – inizio del ...Virtus Bologna Partizan sarà in diretta dalla Segafredo Arena alle ore 20:30 di venerdì 2 febbraio: si gioca per la 25^ giornata di basket Eurolega 2023-2024 e si chiude così il doppio turno ...Pronostici Basket LBA 19a giornata. Analisi, quote, classifiche e consigli per le scommesse sul campionato di pallacanestro italiana.