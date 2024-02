Basket | Eurolega | la Virtus Bologna vince sul Partizan in un finale da cardiopalma

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lapiega il88-84, nel match valido per l’. L’incontro inizia con pochi canestri, ma nella seconda metà si accende e ilè uno spettacolo sportivo raro. Le due squadre lottano fino all’ultimo secondo, conche ne emerge vincitrice. La partita tra le due squadre si dimostra intensa sin dai primi momenti. Lapassa avanti, ma iltallona la formazione italiana e sultrova il pareggio. Il primo parziale si dimostra positivo per entrambe le squadre, conperò che perde diverse palle importanti. Dopo dieci minuti, il risultato è di 19-19. Nel secondo quarto, sono le difese a fare la differenza. I bolognesi arginano l’attacco solitamente prolifico ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-69 Avramovic vola a rimbalzo e poi scappa per appoggiare al vetro. Meno di 6? al termine. 67-67 ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Partizan , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Le Vu Nere tornano davanti al ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Confermato il canestro, c’erano tre decimi sul cronometro dei 24. 71-77 Canestro incredibile di Dozier al ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Partizan , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Le Vu Nere tornano davanti al ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Partizan , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Le Vu Nere tornano davanti al ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si va dunque a concludere questa nostra DIRETTA LIVE . Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon ... (oasport)

Zalgiris e Barcelona centrano la loro seconda vittoria settimanale in Eurolega. Il successo dei lituani è particolarmente importante e tiene aperta la strada della post season ai biancoverdi. Green ha ...15esima sconfitta della stagione per la squadra di Ettore Messina, un terzo quarto disastroso. Il coach nel dopo partita: "Stiamo continuando a buttare via occasioni, succede troppe volte" ...Anadolu Efes - Olimpia Milano 79-73 highlights: le azioni principali della sfida della venticinquesima giornata di Eurolega 2023/24.