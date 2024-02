Basket | Eurolega 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata

Il LIVE in DIRETTA di Efes-Olimpia Milano , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Altra trasferta complicata per gli ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Efes-Olimpia Milano , sfida valida per la 25^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Altra trasferta complicata per gli ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:12 Sconfitta intanto arrivata per Milano, battuta 79-73 dall’Efes anche in virtù di un terzo quarto da ... (oasport)

Le due grandi deluse di questa Eurolega si affrontano oggi per provare a dare la scossa in vista del rush finale di regular season: Anadolu Efes Istanbul ...L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo stasera per il venticinquesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi venerdì 2 febbraio al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul – inizio del ...Virtus Bologna Partizan sarà in diretta dalla Segafredo Arena alle ore 20:30 di venerdì 2 febbraio: si gioca per la 25^ giornata di basket Eurolega 2023-2024 e si chiude così il doppio turno ...