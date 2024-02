Basket | Brescia e Venezia | viaggi da tenere d’occhio a Napoli e Reggio Emilia | Bologna va a Treviso

La Serie A di Basket scende in campo nel fine settimana alle porte per la diciottesima giornata della regular season 2023-2024. Due gli anticipi in ... (oasport)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Brescia-Pistoia , sfida valida come 18^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione ... (sportface)

Si sono completate da poco le sei partite di oggi per la Serie A di Basket , valevoli per la diciottesima giornata della regular season 2023-2024. ... (oasport)

Torino ospita ancora il grande basket con la Frecciarossa Final Eight. 2024 presented by UnipolSai. Dal 14 al 18 febbraio si sfideranno sul parquet ...Tutto ormai pronto per le Frecciarossa Final Eight 2024 che vedranno sfidarsi a Torino, dal 14 al 18 febbraio 2024, Germani Brescia, Umana Reyer Venezia, Virtus ...Il tecnico alla vigilia della sfida col Cittadella: «Felice di lavorare con questi ragazzi, domani vogliamo tornare a far punti» ...