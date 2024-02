Barcellona | Laporta svela | «Quattro italiane vogliono la Superlega»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le parole di Joan, presidente del, sulla possibile creazion della. Tutti i dettagli Joan, presidente del, ha parlato ai microfoni di El Món a RAC1 della. PAROLE – «Lapotrebbe esistere a partire dal 2025/26. Ci sono Inter, Milan, Napoli, Roma, le big spagnole tranne l’Atlético Madrid, Marsiglia, Benfica, Sporting, Porto, Ajax, Feyenoord, PSV, Anderlecht e Bruges. Sarebbe meglio cominciare con 16 squadre ma questa sarebbe solo una prima fase, perché altre squadre potrebbero essere integrate. Il PSG? Non è interessato perché governa la UEFA. In Inghilterra invece hanno già la loro».

Oltre a Florentino Perez, anche il presidente del Barcellona Joan Laporta rientra in questo gruppo e oggi ha rilasciato un’intervista all’emittente catalana RAC1 in cui sottolinea come anche dei club ...Il presidente del Barcellona Joan Laporta, in un`intervista concessa a RAC1, è tornato a parlare di Superlega e fa i nomi delle squadre che parteciperebbero: quattro.La Superlega è pronta a partire. Ad ammetterlo è Joan Laporta, presidente del Barcellona e uno dei fondatori del progetto che nel 2021 ha scioccato il mondo del calcio. Alla ...