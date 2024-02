Barattini Virtus | gruppo coeso e vincente

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nelle ultime settimane la metamorfosi dellaImola è stata evidente. Tolto Ozzano la squadra giallonera è sempre cresciuta a livello di prestazioni e soprattutto di risultati. Cinque vittorie di fila non si ottengono per caso e sono coincise con il periodo in cui è cominciata a vedersi la mano di Mauro Zappi. Contestualmente, visto anche le difficoltà, il tecnico della V imolese ha affidato le chiavi della squadra a Marco. L’ex ozzanese e cavallo di ritorno a Imola, ha visto aumentare il suo minutaggio nelle settimane in cui stava maturando l’addio di Balciunas: "Di recente – commenta– abbiamo avuto tutti un buonissimo rendimento e siamo riusciti a colmare le assenze che si sono presentate sul nostro cammino. Fare cinque vittorie di fila è un grandissimo traguardo raggiunto dalla ...

New Flying Balls Ozzano batte Virtus Imola con il punteggio di 75-63. Bechi e Piazza i migliori marcatori per Ozzano, Chiappelli per Imola.Note: parziali 22-20; 49-39; 64-52. Tiri da due: Ozzano 22/39; Virtus. Imola 16/20. Tiri da tre: 7/27; 8/22. Tiri liberi: 10/15; 7/20. Rimbalzi: 37, 35.All.: Conti. VIRTUS IMOLA: Masciarelli 7 (3/7, 0/1), Dalpozzo ne, Aglio 5 (2/2, 0/5), Redikas 3 (0/2 da tre), Morara 1, Magagnoli 6 (0/1, 2/5), Morina 9 (0/1, 3/4), Chiappelli 13 (2/4, 3/5), Alberti 4 ...Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive per la Virtus Neupharma Imola: la Logimatic Group Ozzano vince in casa per 75-63. Coach ...Continua il cammino a destini inversi delle Imolesi, nelle ultime cinque partite di campionato l'Andrea Costa ha trovato solo la sconfitta, i gialloneri invece solo successi ...