Bambino abbandonato a Milano | cosa sappiamo finora

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Potrebbe abitare in zona Giambellino la persona che ha lasciato il piccolo davanti alla porta di un appartamento. Il bimbo ha meno di un mese ed è stato portato alla clinica De Marchi. La madre sarebbe morta. Il biglietto che aveva accanto: «Vi chiedo di curarlo finché non sistemo la mia vita»

In tutto il mondo, più di un miliardo di persone vive con una disabilità. In alcuni Paesi, i bambini disabili sono trattati come “fenomeni da ... (it.newsner)

Gli investigatori sono sulle tracce di chi possa avere abbandonato il bebè nell’androne, avvolto da una coperta e lasciato vicino allo zerbino ...Nel quartiere milanese del Giambellino, nella periferia di via degli Apuli, in un caseggiato di alloggi popolari, al numero 4 scala H, un neonato di appena un mese è stato abbandonato nel pomeriggio d ...Un neonato ma non un bambino appena nato, come sarà stabilito più tardi ...Solo qualche mese fa, la domenica di Pasqua 2023 un altro bimbo era stato abbandonato. Ma lui era stato lasciato nella Culla ...