Aziona la leva di emergenza | non aveva il biglietto del bus | denunciato

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Prato, 02 febbraio 2024 – Nonildel bus e, per sottrarsi al controllo,to ladidello sbloccaggio delle porta anteriore,dai carabinieri della compagnia di intervento operativo di Firenze, unitamente al personale della stazione di Prato. È accaduto nella tarda serata di lunedì 29 gennaio, in via Bologna. I militari sono intervenuti a seguito della richiesta del personale verificatore della compagnia Autolinee Toscane. Il ragazzo, marocchino, regolarmente residente nel pratese, è statoin stato di libertà poichè il bus ha interrotto il servizio per il ripristino delle portiere presso un'officina autorizzata mentre tutti gli altri passeggeri sono fatti salire su un altro mezzo fatto ...