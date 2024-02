Avowed | Ecco perchè ci sono solo due razze

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Obsidian Entertainment è tornata a parlare di, il nuovo gioco di ruolo di prossima uscita in esclusiva PC e Xbox, soffermandosi sulpotrete scegliere soltanto duenell’editor di creazione del personaggio. Avete già visto il recente nuovo Gameplay di? Umani ed Elfi: Le unichepresenti inCarrie Patel, la direttrice di. Patel spiega che la scelta di limitare le opzioni di razza del protagonista aumano o elfo, deriva dal fatto che il team ha voluto concentrare l’attenzione del giocatore su una narrazione fluida e ritmata, proprio come accadeva in Pillars of Eternity. Ognuna delle classi presenta un sistema di combattimento unico, con attacchi diversificati ed abilità pensate per ...