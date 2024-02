Aveva dolore alla schiena e voleva cambiare materasso | poi la diagnosi choc a 21 anni

Sposa ha un dolore lancinante durante il matrimonio - poi la scoperta choc : aveva un ago di 4 centimetri conficcato nella gamba. “Era nel vestito”

Irene Fioravanti, 25enne toscana, non si dimenticherà facilmente del giorno del suo matrimonio. Purtroppo per lei, però, più per il dolore fisico ... (ilfattoquotidiano)