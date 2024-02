Aversa | prima la folle fuga poi l’incidente | 24enne arrestato dai Carabinieri 

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nonostante fosse ristretto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti, undigirava liberamente lungo viale Europa, a bordo della Smart Fortwo di proprietà della madre.lapoidai Carabinieri Ad intercettarlo sono stati i militari dell’arma durante un servizio di controllo del territorio. Quando si L'articolo Teleclubitalia.

Big match sabato alle 20.30 a Pordenone. Nel programma domenicale Siena e Cuneo in casa ospitano rispettivamente Brescia e Santa Croce ...La capolista domani alle 20.30 rischia sul campo di Pordenone. Nella giornata domenicale Siena, seconda forza del campionato, ospita Brescia. Cuneo aspetta in casa Santa Croce ...Lamezia Terme - 'Salvatore Aversa negli ultimi mesi della sua vita era molto preoccupato. Non l'ho mai visto in quel modo. Fu lasciato solo ed esposto contro la mafia e il potere politico-mafioso'. No ...