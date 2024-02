Autorazzismo Geolier nella bufera | Checco D' Alessio lo difende così

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 febbraio 2024)D'dirigerà l'orchestra durante il Festival di Sanremo. Ora, da giorni nel vortice delle polemiche, perché accusato da una parte del pubblico di aver utilizzato uno slang napoletano non corretto dal punto di vista ortografico. A Rtl102.5, nel corso di Protagonisti con Fredella, Simioli, Taranto e Gallo dall'aeroporto di Roma - Fiumicino, rompe il silenzio in esclusivaD'. "Non sta succedendo niente digrave, dico sempre che questa è una forma di auto razzismo", dice il direttore d'orchestra. "La polemica parte da Napoli, e non dovrebbe essere. Ha scritto come parla, altrimenti dovremmo mettere in discussione tutto ciò che ha fatto precedentemente. Le prove sono state stratosferiche".