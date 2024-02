Autonomia | Mastella | “Sarò a manifestazione a Roma | sud in pericolo”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente, parteciperà alla mobilitazione del 16 febbraio ache vedrà sindaci e amministratori in campo contro la riforma dell’differenziata. Lo riferisce una nota dell’ex ministro che aggiunge: “Da sindaco, sosterrò forme di protesta per combattere la riforma dell’differenziata. Il Consiglio comunale di Benevento, primo in Campania, si è già espresso in maniera decisa, all’unanimità a eccezione di una consigliera vicina alla Lega, contro questa riforma che rischia di condannare il Mezzogiorno e la sua gente con una sentenza definitiva, inoculando nel tessuto repubblicano il virus della divisione territoriale e della separazione dei destini: la classe dirigente meridionale deve reagire compatta, a prescindere dalle bandiere di ...