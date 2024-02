Autonomia | Mastella | ‘in piazza il 16 2 a Roma | Sud in pericolo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 feb. (Adnkronos) – Il Sindaco di Benevento Clementeparteciperà alla mobilitazione del 16 febbraio ache vedrà Sindaci e amministratori in campo contro la riforma dell’differenziata. “Da Sindaco – spiega Clemente– sosterrò forme di protesta per combattere la riforma dell’differenziata”. “Il Consiglio comunale di Benevento, primo in Campania, si è già espresso in maniera decisa, all’unanimità ad eccezione di una consigliera vicina alla Lega, contro questa riforma che rischia di condannare il Mezzogiorno e la sua gente con una sentenza definitiva, inoculando nel tessuto repubblicano il virus della divisione territoriale e della separazione dei destini: la classe dirigente meridionale deve reagire compatta, a prescindere dalle bandiere di partito, raccogliendo un grido d’allarme che è provenuto anche dalla Chiesa sia nazionale che campana”. “I parlamentari meridionali che sosterranno questa riforma, anteponendo la disciplina di partito al bene del loro territorio, si assumeranno una responsabilità storica dalla quale potrebbero restare politicamente schiacciati”, conclude. L'articolo CalcioWeb.