Autonomia alle Regioni | la fiducia che manca

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A poco a poco che ci avvicineremo al voto per il Parlamento europeo (in Italia l’8 e il 9 giugno) s’intensificherà la polemica sull’differenziata. La possibilità, cioè, per ciascuna delledi chiedere allo stato centrale il trasferimento di alcune – molte, fino a ventitré – competenze e delle risorse che servono ad attivarle. Com’è noto, in prima fila per accedere a questa opportunità costituzionalmente garantita ci sono la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna. Si tratta di una battaglia che la Lega si è intestata recuperando un’istanza fortemente identitaria alla base della nascita stessa del movimento politico contro il centralismo burocratico di Roma e il nullafacentismo del Mezzogiorno. Dunque, dopo tanti anni di parole senza seguito si sta realizzando in Parlamento quella svolta istituzionale tanto desiderata da alcuni e ...