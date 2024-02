AUTOMOBILISMO | la corsa della scuderia etruria Le Vallate Aretine puntano a quota 100

(Di venerdì 2 febbraio 2024) AREZZO Aperte e lo resteranno fino al 21 febbraio, le iscrizioni alla 14esima edizione dell’Historic Rally delle, che si disputerà l’1 e 2 marzo. La, organizzatrice dell’evento, prevede un aumento di concorrenti. Lo scorso anno partirono 88 auto, quest’anno si pensa di toccare100. Saranno ancora le prove speciali Rosina, Portole e Rassinata a prendersi la scena. La sfida inizierà il 1 marzo alle 15 al palasport Estra. Il primo giorno disputa dei due passaggi sulla prova speciale Rosina, intervallati da un riordino e da un parco assistenza previsto a Bibbiena. Il sabato la gara con la disputa dei sei rimanenti passaggi in programma, distribuiti sulle prove speciali Portole e Rassinata, ognuna ripetuta per tre volte. Previsti due riordini, a Palazzo del Pero e ...

