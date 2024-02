Automazione e digitale per l’industria vanno a teatro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La prima tavola rotonda di approfondimento a SPS Italia On Tour si tiene il 7 febbraio aldelle Muse di Ancona, con il titolo ’Innovazione in movimento: Robotica, Meccatronica e AI permanifatturiera’. I fornitori di tecnologia e le aziende dei distretti industriali marchigiani si incontrano per condividere le esigenze di mercato in termini di digitalizzazione e per intercettare le case history più rappresentative che possano orientare nella trasformazione. Al centro dell’incontro le opportunità legate a robotica, meccatronica, intelligenza artificiale con una visione più ampia sull’evoluzione del lavoro e sul ruolo di primo piano dell’innovazione per la competitività del manifatturiero. Marco Battino, Assessore a Università, Politiche giovanili, Sviluppo imprenditoriale, Volontariato civico del Comune di Ancona: "Ringrazio Messe ...