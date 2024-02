Autolavaggio abusivo nel Fortore | sequestro dei Carabinieri Forestali

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCostante è l’attenzione deialla tutela e conservazione del territorio attraverso il contrasto a tutti quei reati che ne mettono a repentaglio l’equilibro ecologico ed idrogeologico. In tal senso nei giorni scorsi, i militari del NucleoForestale di San Marco dei Cavoti hanno verificato, unitamente alla locale U.T.C., la presenza di un cantiere destinato alla costruzione di unin area agricola. Sul posto è stato riscontrato che, mediante la trasformazione di una piazzola destinata all’essiccazione di cereali e differentemente da quanto autorizzato nella sanatoria, il proprietario del terreno aveva già costruito una platea di cemento armato di circa 180 metri quadri, 12 plinti in c.a., una struttura metallica di circa 40 metri quadri ed una ...

I responsabili dell'autolavaggio "Mercury" di Treia hanno patteggiato la pena per lo scarico abusivo di acque reflue industriali nella fognatura comunale. Sono stati condannati a quattro mesi di arres ...Le verifiche hanno permesso di accertare che le acque reflue industriali, non subivano trattamenti depurativi previsti ...Calabria7 utilizza cookie, suoi e di terze parti, per offrirti il miglior servizio possibile, misurare il coinvolgimento degli utenti e offrire contenuti mirati. I carabinieri hanno sequestrato in alc ...