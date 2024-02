Aumentano benzina | diesel e dopo 4 mesi il Gpl | ora spunta pure il mercato parallelo di carburanti

ROMA – Carburanti, attenzione nelle stazioni di servizio. Ci sono nuovi rialzi: ecco i prezzi più alti registrati da Staffetta Quotidiana. È durata un solo giorno la calma sui listini dei prezzi consi ...Primo weekend di febbraio, i prezzi di benzina e diesel salgono ancora: quanto costa un pieno in città o in autostrada ...Prezzo carburanti in risalita, benzina self a 1,826 euro al litro: in aumento anche il Gpl. Staffetta Quotidiana, ecco tutti i listini.