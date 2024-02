Auditorium San Rocco | si parla di pace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nuovo e ultimo appuntamento all’Sandi Senigallia con la rassegna "Perché non possiamo non dirci", organizzata dall’Associazione di Storia Contemporanea, dalla Scuola diVincenzo Buccelletti e dall’Anpi locale. Oggi, alle ore 18, il tema di questo ultimo incontro sarà "Perché non possiamo non dirci pacifisti", tematica più che mai attuale in un momento storico in cui in varie parti del mondo (e stavolta non lontano dall’Europa occidentale), più conflitti stanno mettendo in discussione la sicurezza e laglobale. "Laè il principale valore universale che si alimenta attraverso il dialogo, il confronto e l’impegno condiviso – spiegano gli organizzatori, che esprimono anche soddisfazione per la rilevante partecipazione della cittadinanza agli incontri precedenti su temi ...