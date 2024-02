Attraversamenti senza concessione Al Comune vanno 115mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un tesoretto da circa 115 milaper glidella rete elettrica sul reticolo idrico di Ospitaletto: a tanto ammontano i canoni dovuti per l’abusiva occupazione delle linee elettriche sul demanio idrico. Dopo Collio, anche per Ospitaletto il Tar di Brescia ha rigettato il ricorso di e-distribuzione (del Gruppo Enel) contro il respingimento da parte della Comunità montana di Valle Trompia (a cui afferisce Ospitaletto e che si è costituita in giudizio) dell’istanza di regolarizzare la posizione della società, in base alla legge regionale. E-distribuzione è, infatti, titolare in varie aree del Paese del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, attraverso un sistema di linee di medio-bassa tensione che interessano larghe porzioni del demanio idrico. Per stessa ammissione di e-distribuzione, questo attraversamento avviene in alcuni ...