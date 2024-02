Attacco Usa in Siria e Iraq | la reazione di Washington all’attacco alla base in Giordania delle milizie filo-Iran

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’esercito americano ha lanciato unaereo su vasta scala contro decine di obiettivi in. Secondo l’agenzia Associated press e Fox news, si tratta della risposta diall’uccisione di tre soldati americani inla scorsa settimana da parte disostenute dall’, come avrebbero confermato funzionari del Pentagono. Nei giorni scorsi il presidente Usa Joe Biden aveva annunciato la, parlando di una «risposta graduale» nel tempo ma «senzargare il conflitto» in Medio Oriente. Gli attacchi con droni e mezzi aerei con pilota avrebbero colpito il quartier generaleiane, depositi di munizioni e ...

(Adnkronos) – Raid degli Stati Uniti contro obiettivi in Iraq e in Siria . Alle 22 ora italiana del 2 febbraio, le forze del Comando Centrale degli ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Raid degli Stati Uniti contro obiettivi in Iraq e in Siria . Alle 22 ora italiana del 2 febbraio, le forze del Comando Centrale degli ... ()

Un attacco su larga scala confermato anche dall’Osservatorio per i diritti umani locale: risposta al blitz in Giordania costato la vita a tre soldati americani ...Guerra in Medio Oriente. La Gran Bretagna potrebbe riconoscere ufficialmente uno Stato palestinese dopo un cessate il fuoco a Gaza senza attendere l'esito di negoziati, che potrebbero ...(Adnkronos) – Raid degli Stati Uniti contro obiettivi in Iraq e in Siria. Alle 22 ora italiana del 2 febbraio, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei in Iraq e S ...