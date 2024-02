Atp Montpellier 2024 | montepremi e prize money

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 29 gennaio al 4 febbraio. Holger Rune e Alexander Bublik sono i primi due giocatori del seeding nel torneo francese che vede al via anche il nostro Flavio Cobolli, sperando possa aggiungersi qualche altro azzurro proveniente dalle qualificazioni. Ilcomplessivo ammonta a €651.865. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVATP 250PRIMO TURNO – € 6.215 (1 punto) SECONDO TURNO – € 10.165 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti) SEMIFINALE – € 30.220 (100 punti) FINALISTA – € 51.400 (165 punti) VINCITRICE – ...

MONTPELLIER - Continua l'ottimo periodo dell'azzurro, che dopo il successo in rimonta su Gael Monfils, in poco più di un'ora si sbarazza di un altro padrone di ...Vittoria convincente di Flavio Cobolli (n.76 del ranking) negli ottavi di finale dell'ATP250 di Montpellier (Francia). Sul veloce indoor transalpino, il classe 2002 tricolore ha sconfitto in maniera n ...Non accenna a fermarsi la cavalcata di Flavio Cobolli all’Open Sud de France: dopo aver battuto il francese Gael Monfils, il romano si ripete contro l’altro beniamino di casa Constant Lestienne. Nei q ...Il 21enne romano batte Lestienne in due set, ora Coric MONTPELLIER (FRANCIA) (ITALPRESS) - Unico tennista italiano al via nel tabellone ...Vittoria mai in discussione contro Lestienne per Cobolli a Montpellier. Domani sera contro Coric tenterà di accedere alla prima semifinale in carriera ...