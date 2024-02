Atletica | Pietro Arese riparte dopo il record… con una novità Folorunso sfida Bol | pattuglia tricolore a Metz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024)torna in garaaver firmato il nuovo record italiano dei 1500 metri in sala. Il piemontese ha scelto il Meeting di, in programma sabato 3 febbraio, per proseguire la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali Indoor. L’azzurro ha deciso di cambiare specialità per l’occasione, optando per i 3000 metri. Si preannuncia una gara tirata in Francia, visto che saranno al via l’etiope Samuel Tefera (leader mondiale stagionale, nonché due volte Campione del Mondo indoor sui 1500) e i francesi Yann Schurb e Djilali Bedrani. Il mezzofondista italiano proverà a migliorare il personale di 7:53.50 risalente a due anni fa, per l’occasione sarà affiancato da Yassin Bouih e Samuel Medolago. Sempre in terra transalpina vedremo all’opera anche Ossama Meslek, che settimana scorsa si è visto strappare il primato ...