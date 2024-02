Atletica | Mattia Furlani torna all’assalto | lungo contro Montler a Stoccolma Chituru Ali | Bruni e Molinarolo in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024)farà il proprio esordio stagionale nella giornata di sabato 3 febbraio. Il fuoriclasse italiano del salto insarà impegnato al Folksam Grand Prix di, dove fronteggerà soprattutto il padrone di casa Thobias(argento iridato al coperto e con un personale di 8.38) e il portoghese Gerson Baldé (7.99). Il 18enne laziale si rimetterà in gioco a cinque mesi di distanza dalla sua ultima apparizione in Diamond League, con cui concluse un’annata agonistica caratterizzata dal trionfo agli Europei Under 20 e dallo squillante balzo da 8.24 metri timbrato a Hengelo. Nella capitale svedese vedremo all’opera anche Robertaed Elisanel salto con l’asta. La laziale ha firmato un doppio 4.53 nelle prime uscite dell’anno, la veneta ...