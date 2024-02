Atletica | Federico Riva fantastico a Miramas! Record italiano sui 1500 soffiato ad Arese

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Giornata eccezionale per l’italiana. Dopo la misura eccezionale raggiunta da Andy Diaz nel salto triplo al debutto stagionale, anchesi è messo in luce nel Meeting internazionale di Miramas, in Francia.ha spinto ulteriormente più avanti ildidi sabato scorso a Padova suimetri: arsecondo nella sua gara e porta ilda 3.37.03 a 3.36.74, primosotto i 3.37 al coperto nella storia. Il 23enne aveva avvicinato ilgià nella scorsa stagione con il personale di 3:37.36 a Karlsruhe e rilancia le proprie ambizioni a livello internazionale, dopo aver indossato la maglia azzurra nelle ultime due edizioni degli ...

