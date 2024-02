Atletica | Diaz è straordinario a Miramas | fa 17 | 46 | misura stagionale mondiale

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 –Andynel triplo. L’atleta allenato da Fabrizio Donato, che dal 1 agosto potrà ufficialmente indossare la maglia azzurra, è volato a 17,46 nel Meeting diin Francia. E’ la migliore prestazioneal mondo. E’ in ottima condizione fisica il recordman italiano di specialità e realizza il ‘World Lead’ alla prima prova. Ma non solo. La replica la seconda volta, al terzo turno. Nulli il secondo e anche il quarto salto. Foto Grana/Fidal

