Atletica | Andy Diaz stratosferico al debutto! Misura imperiale | migliore al mondo in attesa della maglia azzurra

Andy Diaz incomincia ufficialmente la stagione agonistica in cui potrà finalmente indossare la maglia azzurra. Il via libera arriverà soltanto il 1° ... (oasport)

Vola come nessun altro quest’anno Andy Diaz. Splendida serata per il triplista che atterra due volte alla misura di 17,46 nel meeting di Miramas, in Francia, e firma la migliore prestazione stagionale ...Andy Diaz ha iniziato la stagione con un balzo strepitoso, degno del suo immenso talento. Il fuoriclasse di origini cubane, che il prossimo 1° agosto potrà finalmente indossare la maglia azzurra e par ...In corso il meeting indoor di Miramas, in Francia. Nel triplo Andy Diaz vola a 17,46 con il primo salto e firma la migliore prestazione mondiale dell’anno. Diretta streaming sulla pagina Facebook ...