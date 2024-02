Atalanta | ora la scommessa è rilanciare Mitchel Bakker

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bergamo, 2 febbraio – Ora l’vuole provare al’oggetto misterioso. Il 23enne laterale olandese, acquistato in estate per 9 milioni dal Bayer Leverkusen, è stato finora l’unica nota stonata nella stagione quasi perfetta dei nerazzurri, quarti in classifica e in corsa su tre fronti. L’orange classe 2000 da agosto a novembre ha collezionato tra campionato ed Europa League appena 12 presenze con appena 328 minuti disputati, in pratica l’equivalente di tre partite e mezzo. Titolare tre volte sui campi di Udinese e Torino, nelle peggiori partite dell’, e nella sconfitta interna con il Napoli, poi apparso solo in spezzoni di poco conto nel finale, ma anche qui con poca fortuna, anche in termini di risultati. Da dicembre mai in campo, letteralmente sparito dai radar ...