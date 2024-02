Atalanta | Koopmeiners resta in dubbio | difficile il recupero per la Lazio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Zingonia. Teunun grande punto di domanda in vista di. Da una settimana il fantasista olandese sta facendo i conti con un taglio alla caviglia particolarmente profondo e fastidioso, ancora non superato. Dopo aver dato forfait per la gara interna di sabato scorso, il classe 1998 potrebbe dover saltare anche la sfida il match in programma domenica (4 febbraio) alle 18 al Gewiss Stadium, valida per la 23ª giornata di Serie A. L’allenamento chiave sarà quello di sabato pomeriggio, della vigilia: venerdìha svolto soltanto lavoro individuale in palestra e non trapela ottimismo sul suoin quarantott’ore in tempo per. Il suo posto in campo nel tridente dovrebbe essere preso da uno tra ...