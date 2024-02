AsVis | nel report di fine gennaio la call delle 10 azioni suggerite ai partiti in vista del voto europeo di giugno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le attualissime Notizieesposte il 31 01 2024 su un pacchetto di argomenti particolarmente ampio e comprensivo, intitolato “Ue e sostenibilità: clima, consumo responsabile e biodiversità tra le maggiori sfide” (qui) acquisiscono: – Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile non saranno raggiunti entro il 2030. È quanto emerge dalla quinta edizione dello “Europe sustainable development” (di 130 pagine) pubblicato dalla ReteUnite per lo sviluppo sostenibile (Sdsn), in collaborazione con Sdsn Europe e Comitato economico e sociale(Cese) che rileva i dati più importanti richiamati all’articolo di ieri de il denaro.it, dal titolo “Negli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il trend fino al 2030” Da quest’ultimo si evince, che gli SDGs stentano in Europa e che purtroppo ...