Asti | cellulari e droga nel carcere con i droni | quattro arresti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La Procura di, grazie ad un'indagine accurata in cinque diverse Regioni italiane, è riuscita a sventare un'associazione a delinquere che si occupava di recapitare ai detenuti di diverse strutture carcerarie italiane oggetti vietati dal regolamento carcerario. Nulla di nuovo, sembrerebbe una storia sentita e risentita, se non fosse che stavolta il metodo innovativo usato

Sono accusate di aver trasportato sostanze stupefacenti e telefoni cellulari all'interno di alcini penitenziari con l'uso di droni. Tali ordinanze sono state emesse dal giudice per le indagini ...La Polizia di Stato di Asti, coordinata dalla locale Procura della Repubblica di Asti, ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal ...L'Aquila. Recapitavano droga e telefoni cellulari nelle carceri usando droni. Per questa accusa la Squadra Mobile della Polizia di Stato ...