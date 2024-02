Assunzione di vitamina D | ecco i dosaggi consigliati da un nuovo studio medico

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In una recente pubblicazione sul noto portale Nutrients, i ricercatori approfondiscono dell’effettiva efficienza e della sicurezza delo di 2000 unità internazionali UI (ovvero 50 microgrammi ?g) diD al giorno così da poter prevenire e curare problematiche legate alla carenza diD in generale. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! LaD è biologicamente inattiva nel corpo umano; pertanto, nel rilevamento di laboratorio della carenza diD, misurano le concentrazioni sieriche di 25-idrossiD (25(OH)D), un metabolita dellaD utilizzato dall’organismo e che riflette l’apporto complessivo da diverse fonti, compresi i raggi ultravioletti-B ( luce solare) e fonti di cibo, come pesce o funghi. A livello mondiale, ...