Assoreti | la raccolta 2023 ha sfiorato 44 miliardi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le Reti di consulenza finanziaria chiudono ilcon la miglioremensile dell’anno nel comparto del risparmio gestito.reti, dicembre segna ritorno del gestito A dicembre, i dati rilevati daevidenziano investimenti netti su fondi comuni, gestioni individuali e prodotti assicurativi/previdenziali per 2di euro; il risultato, insieme allanetta complessiva realizzata sui titoli amministrati, pari a 2,4, ed ai flussi di liquidità per 1,4, determina volumi netti complessivi per 5,7di euro, valore più che raddoppiato rispetto al mese di novembre ed in crescita del 7,2% nel confronto con l’anno precedente. Il bilancio complessivo delsi chiude, ...