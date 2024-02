Assistenza Demenze in Italia | Disparità e Innovazioni nelle nuove linee guida ISS

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Durante l’evento conclusivo presso l’Istituto Superiore di Sanità, dedicato al Fondo per l’Alzheimer e le, sono state introdotte le iniziali. Rocco Bellantone ha sottolineato l’impegno verso l’uniformità dei servizi su scala nazionale.regionali: Uno Sguardo alle Regionine L’affronta una sfida significativa nell’alle persone con demenza, con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Senigallia sesto caso di meningite,la Sanità:”statistiche” Trasformare gli errori in opportunità: cos’è la serendipità? Impianto cerebrale riesce a tenere sotto controllo la depressione Amazon aiuta ...

a Milano il Comune ha avviato da anni un interessante esperimento che si rivolge alle persone affette da decadimento cognitivo lieve-moderato, Alzheimer o demenze e alle loro ...in una città che ...FANO Parte al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce una sperimentazione unica nelle Marche che consentirà di tenere sotto costante controllo i pazienti fragili, ovvero le persone ...Un nuovo Cau dovrebbe sorgere nei pressi dell’ospedale. Anche se non è stata ancora identificata una sede specifica ed è dunque presto per parlare di ...