Assegno di Inclusione | arriva il pagamento doppio a febbraio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Con l’arrivo di, si avvicinano anche le prossime erogazioni dell’di, il nuovo strumento di supporto introdotto quest’anno in sostituzione del Reddito di Cittadinanza (insieme al Supporto per la Formazione e l’Occupazione). Ma ci sono buone notizie per alcuni cittadini in possesso dei requisiti per l’di, che ne abbiano fatto domanda in un range di date specifiche. Questi infatti riceveranno due rate di sussidio sulla Carta ADI nel solo mese di2024. Il calendario delle domande Nel mese precedente, l’diè stato accreditato il 26 gennaio, ma soltanto agli individui che avevano presentato la domanda entro il 7 gennaio 2024. Per coloro che hanno inviato la richiesta successivamente, ...