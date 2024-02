Asmiu | caccia ai ‘furbetti’ Salvare il decoro urbano Missione quasi impossibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) E’ unaquella che impegnaogni settimana per fermare le discariche abusive e l’abbandono incontrollato di rifiuti che a macchia di leopardo coinvolge le zone più buie e nascoste del territorio. Arrivano persino dalla provincia di La Spezia per scaricare sacchi neri pieni di spazzatura. Fanno chilometri con l’auto piena di rifiuti, di notte, scelgono sempre più i versanti montani, inerpicandosi sulle stradine che salgono su nei paesi più isolati e li gettano ogni cosa. Anche rifiuti speciali. Rimuovere tutto costa tempo e fatica, uomini e mezzi sottratti alle attività ordinarie, risorse che vengono prelevate dalle casse del Comune. Soldi che paga tutta la collettività per rimediare ai danni degli incivili. Il conto è salato, come fanno sapere dagli uffici di: ...