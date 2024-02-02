Aslan nato un mese fa è già in carcere con la madre. Appello da Torino: “Il ministro Nordio intervenga” (Di venerdì 2 febbraio 2024) Il caso limite al “Lorusso e Cutugno” dove un’altra donna è reclusa con i figli di 1 e 3 anni. Il deputato di Avs Grimaldi: “Il centrodestra tolga il veto sulla proposta di legge contro la detenzione dei bambini”Leggi tutta la notizia su repubblica
Advertising
Altre Notizie
Aslan bekini Ada'da buldu Sacha Boey sonrasi yeni sag bekini arayan Galatasaray, Serge Aurier'de karar kildi. PSG ve Tottenham gibi takimlarda da forma giyen tecrübeli savunma oyuncusunun Istanbul'a gelerek sözlesme imzalamasi ... Korsan taksiciyi tehdit eden taksicilere hapis cezasi Antalya'da uygulama üzerinden çagirdiklari korsan taksiciyi tehdit ettikleri gerekçesiyle yargilanan 3 taksiciye, mahkeme 1 yil 10 ay 15'er gün hapis cezasi verip hükmün açiklanmasini geri birakti. Torreira devrimi! Galatasaray, Uruguayli oyuncusunun sözlesmesini 4 yil uzatti. Ask acisi çektigi için ayrilacagi iddia edilen yildiz orta sahayi Aslan kaptirmadi. 2.7 milyon Euro kazanan Torreira’nin imaj haklari ile ...
Aslan natoVideo su : Aslan nato