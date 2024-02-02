Aslan nato un mese fa è già in carcere con la madre Appello da Torino | “Il ministro Nordio intervenga”

Sacha Boey sonrasi yeni sag bekini arayan Galatasaray, Serge Aurier'de karar kildi. PSG ve Tottenham gibi takimlarda da forma giyen tecrübeli savunma oyuncusunun Istanbul'a gelerek sözlesme imzalamasi ...Antalya'da uygulama üzerinden çagirdiklari korsan taksiciyi tehdit ettikleri gerekçesiyle yargilanan 3 taksiciye, mahkeme 1 yil 10 ay 15'er gün hapis cezasi verip hükmün açiklanmasini geri birakti.Galatasaray, Uruguayli oyuncusunun sözlesmesini 4 yil uzatti. Ask acisi çektigi için ayrilacagi iddia edilen yildiz orta sahayi Aslan kaptirmadi. 2.7 milyon Euro kazanan Torreira’nin imaj haklari ile ...