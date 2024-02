ASL Roma 1 Open Day Ernia inguinale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nella mattina di domani 3 febbraio dalle 8 alle 13 al Nuovo Regina Margherita, si svolgerà unDay dedicato all’. I pazienti adulti potranno accedere al servizio per ricevere visite specialistiche gratuite, con possibilità di immediato inserimento in lista d’attesa. Le visite, a cura dell’unità Day Surgery del Nuovo Regina Margherita e Chirurgia Generale del Santo Spirito, si svolgeranno dalle 8 alle 13 e la prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 06.60104566 dalle 12:30 alle 14:30. “Tutti i portatori diche si prenoteranno – spiega il Dott. Vincenzo A. Virno, Responsabile Day Surgery Nuovo Regina Margherita – verranno visitati e se c’è l’indicazione all’intervento chirurgico verranno inseriti in lista al Nuovo Regina Margherita se possono effettuare ...

Pomezia, 8 gennaio 2024- Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 152 posti di Dirigente Medico – disciplina ... (ilfaroonline)

Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 152 posti come Dirigente Medico (disciplina medici na d’Emergenza – ... (ilcorrieredellacitta)

Problemi per il maxiconcorso per i Pronto Soccorso dell’Asl Roma 6: alla selezione si presentano pochi medici . L’estremo tentativo di rinforzare i ... (ilcorrieredellacitta)

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il governo studia una nuova riapertura dei termini della 'Rottamazione quater'. L'ipotesi sarebbe quella di intervenire con un emendamento del relatore al decreto Milleproroghe ...Domani 3 febbraio Azione ha lanciato un Sit-in “Basta stragi sulle strade!” per la sicurezza stradale, alle 11.00 a Piazza Irnerio. “È importante essere presenti alla manifestazione per fermare le str ...Educare ad una corretta alimentazione le future mamme per promuovere e tutelare la salute dei bambini prima e dopo la nascita. Prende il via oggi il progetto dell'Asl Bari 'Mamma Mia - Mamme informate ...