Asean e Indo Pacifico | come l’Ue guarda a Oriente

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il doppio incontro di Bruxelles tra i ministri degli Esteri dell’Unione Europea (in versione informale, “Gymnich”) e gli omologhi dei Paesi dell’area-pacifica e dell’Association of Southeast Asian Nations (), dimostraintenda essere presente in quella regione di mondo che farà da motore per il futuro. Il primo formato, avviato su input francese, mette i 27 europei a confronto con inviati da oltre 50 Paesi; l’altro attualmente si basa su un dialogo elevato dal 2020 a strategic partnership. Presieduta dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell, l’assise con le controparti dell’crea tavoli di lavoro su tematiche di reciproco interesse, che vanno dal cambiamento climatico al degrado ambientale (che,...