Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 1 febbraio 2024

(Di venerdì 2 febbraio 2024)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani 3 ha totalizzato 5375 spettatori (25,91% di share) nel primo episodio e 4827 (29,17%) nel secondo. La puntata della soap Terra Amara su Canale5 ha conquistato in media 2866 spettatori (share 15,29%). Il film Io sono nessuno su Italia1 ha realizzato in media 1198 spettatori (5,83%); su Rai2 il film L’Intruso ha portato a casa 438 spettatori (2,20%), mentre la puntata del programma Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 859 spettatori (4,77%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 938 ...

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di giovedì 1 febbraio 2024 ha offerto ai telespettatori show, attualità e ...Ancora un giovedì, quello di ieri, 1 febbraio 2024, che ha visto la sfida in ascolti in prima serata tra la terza stagione della fiction Doc-Nelle tue ...I dati Auditel di giovedì 1 febbraio: duello Mediaset-Rai, in prima serata la sfida tra Doc-Nelle tue mani e Terra Amara ...