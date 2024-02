Ascolti TV 1° febbraio | Doc – Nelle Tue Mani 3 contro Terra Amara | Ecco chi ha vinto la sfida in prima serata

La prossima udienza è stata fissata a maggio, quando verranno ascoltati i testimoni ...che si è detto pronto per la prossima visita alla figlia, il 21 febbraio: "Sono un inguaribile ottimista, conto ...MasterChef Italia Sky e NOW, nuovo record di ascolti con la prima prova notturna! , Ottava serata con nuovo record di ascolti per MasterChef Italia, che migliora se stesso e raggiunge un nuovo pri ...Per Amadeus, Fiorello e milioni di italiani la presenza di Adriano Celentano a Sanremo 2024 è un sogno. A dirlo è il direttore artistico a Bruno Vespa.