ASCOLTI GENNAIO 2024 | RAI1 PRIMA MA FRENA NELLE 24H | RAI3 IN CALO | LA7 IN CRESCITA

ASCOLTI TV 31 GENNAIO 2024 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – ... (bubinoblog)

Alessio Boni - La Lunga Notte (US Rai, ph. Di Benedetto) Nella serata di ieri, Mercoledì 31 gennaio 2024, su Rai1 l’ultima puntata de La Lunga ... (davidemaggio)

Alessio Boni - La Lunga Notte (US Rai, ph. Di Benedetto) Nella serata di ieri, Mercoledì 31 gennaio 2024, su Rai1 l’ultima puntata de La Lunga ... (davidemaggio)

Roma, 1 feb. (askanews) – Eccellenti Ascolti per La7 nel mese di gennaio 2024 (1-31) che con il 5,3% di share e 1.1 milioni di spettatori medi in ... (ildenaro)

Gli ASCOLTI di GENNAIO 2024 NELLE 24 ore e in PRIMA serata delle prime sette emittenti italiane. 24 ORE Nel mese di GENNAIO 2024 la rete più ... (bubinoblog)

MasterChef Italia Sky e NOW, nuovo record di ascolti con la prima prova notturna! , Ottava serata con nuovo record di ascolti per MasterChef Italia, che migliora se stesso e raggiunge un nuovo pri ...Una pubblica lode a La7 e una tirata d’orecchie palese alla seconda rete Rai. Fiorello a Viva Rai2 ha sottolineato gli ascolti registrati da La7, che nel mese di gennaio è stata la quinta rete più ...Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %, Il Paradiso delle Signore.000, %; La Vita in diretta nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %. Su Rai ...