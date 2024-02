Arrivano gli americani | ma in Siria e Iraq i pasdaran si sono volatilizzati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A sei giorni dall’attacco lanciato dalle milizie filoiraniane alla base americana in Giordania che ha ucciso tre militari e ne ha feriti altri 34, l’operazione punitiva inpotrebbe essere imminente. Secondo alcuni funzionari dell’Amministrazione americana sentiti ieri dal Wall Street Journal, l’attacco potrebbe iniziare entro questo fine settimana e dovrebbe durare alcuni giorni. L’attenzione inusuale con cui per giorni gli Stati Uniti hanno condiviso con la stampa i dettagli sulle tempistiche e sulle modalità dell’attacco dimostra la volontà di non innescare una controreazione troppo violenta dell’Iran. Joe Biden ha deciso che la soluzione diplomatica sia la strada da seguire e non intende combattere una guerra su larga scala in medio oriente. “Non è ciò che cerco”, ha ripetuto anche martedì scorso, dopo che l’attacco alla base Tower 22 ...