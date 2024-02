Arrestato in Corsica il boss Raduano | era evaso dal carcere di Nuoro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Ros, col supporto in fase esecutiva della Gendarmeria Francese e della Unidad Central Operativa della Guardia Civil Spagnola territorialmente competenti, hanno eseguito i mandati di arresto europeo emessi dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Bari, a carico di Marcoe di Gianluigi Troiano, condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'attività dell'associazione operante da almeno un decennio nel comprensorio di Vieste, già nota alle cronache giudiziarie come clan. L'arresto scaturisce da un'indagine del Ros che si è concentrata sulle dinamiche criminali riconducibili sotto il profilo organizzativo alla figura di vertice die Troiano, quale sottocapo e organizzatore, personalità ...