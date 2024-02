Aria bocciata Inizio anno da dimenticare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Gennaio disastroso per la qualità dell’. Secondo i dati delle centraline di monitoraggio della qualità dell’di Arpa a Monza e Milano si contano già ben diciassette giorni di superamento della soglia critica per l’esposizione acuta all’inquinamento da polveri sottili (50 microgrammi per metro cubo d’). Non fmeglio le altre città della pianura, a partire da Cremona e dagli altri capoluoghi, che risentono maggiormente delle polveri sottili secondarie: qui, come sottolinea Legambiente Lombardia, la concentrazione delle polveri sottili supera di dieci volte il valore guida per la salute umana raccomandato dall’Oms. Eppure, le misure di limitazione, per ora, sono state attivate solo martedì scorso a Milano, Bergamo, Pavia e Lodi, dopo 5 giorni (6 a Lodi) di superamento di Pm10; a Cremona e Monza sono ...