Argylle è la prova che Henry Cavill non ha bisogno di Bond

(Di venerdì 2 febbraio 2024) C'è un momento in, la nuova commedia d'azione e di spionaggio di Matthew Vaughn, in cui l'agente segreto di, che ha il ruolo di protagonista, si avvicina a una donna sexy senza nome sul balcone di un lussuoso hotel di Hong Kong e le dice: «Ti faccio vedere i fuochi d'artificio», prima di afferrarla per una pomiciata hot. Poi si tira indietro, facendo una smorfia di disappunto per la sua stereotipata sdolcinatezza, mentre la sua voce si confonde con quella del personaggio Ellie Conway di Bryce Dallas Howard, la scrittrice di romanzi che segue ogni sua mossa. L'agenteè una super-spia immaginaria che sembrerebbe avere una presa sulla comunità degli appassionati di spionaggio, come i personaggi di Ian Fleming o John Le Carre prima di lui. È elegante, risoluto, britannico. Ha tutte le ...